Betssy Chávez: Hoy se define si otorgan o no salvoconducto a expremier

El gobierno de transición del presidente José Jerí informará este viernes 7 de noviembre si entregarán o no el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.

La exjefa del Gabinete Ministerial buscó asilo en dicha embajada tras haberse ausentado de las últimas tres sesiones del juicio oral en su contra y otros por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.

Cabe precisar que en horas de la noche del último jueves, fuentes del Ejecutivo informaron que el gobierno de Jerí Oré activaría al salvoconducto para Chávez Chino desde la medianoche de este viernes, sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento.

EXPECTATIVA EN EXTERIORES DE LA EMBAJADA

En tanto, la expectativa crece en los exteriores de la Embajada de México, en el distrito de San Isidro, donde varios medios de comunicación se vienen congregando ante la espera de un anuncio oficial por parte del Ejecutivo.