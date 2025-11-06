Rafael López Aliaga sobre la CIDH: “Ganan solamente los defensores de terrucos y sicarios”

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026 y durante su participación en la CADE 2025, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En declaraciones, el aspirante a la presidencia mencionó que de llegar a Palacio de Gobierno el próximo año, sacará al Perú de la Corte IDH, ya que, es un grupo de trabajo que no vela por el beneficio de las personas, sino de los criminales.

“Ordenaría el retiro inmediato de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, donde ganan solamente los defensores de terrucos y sicarios. Es el bolsón del negocio el cual es macabro”, comentó el exalcalde de Lima.

POSICIÓN DEL ESTADO PERUANO

Las declaraciones de Rafael López Aliaga suceden días después de que el propio titular de la Cancillería, Hugo de Zela, manifestara que la Corte IDH se encontraría ideologizada, por lo que, muchos países estarían pensando en retirarse del grupo.