Pedro Castillo envía mensaje a congresistas en juicio oral: “Algunos me pedían ministerios”

En medio del juicio oral que tiene por el golpe de Estado que realizó el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo volvió a tener un incidente en la sala con los magistrados que decidirán su futuro. Durante su participación, el exmandatario envió un mensaje a los actuales integrantes del Congreso, quienes buscan su inhabilitación a un cargo público.

De acuerdo a la percepción de Castillo Terrones, la gran parte de los miembros del Legislativo son doble cara, ya que, cuando se encontraba en el Gobierno le solicitaban estar al mando de las carteras de trabajo. “Algunos congresistas me pedían ministerios”.

UN PROBLEMA MÁS EN LA AUDIENCIA

Tras conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México en medio de las investigaciones que tiene en su contra por el golpe de Estado de Pedro Castillo, el exmandatario decidió enviar un mensaje a la presidente del país azteca por la decisión que tomaron las autoridades de la nación.

“Mi saludo a la hermana presidenta Claudia en la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos”, mencionó el expresidente durante juicio oral, causando que le apagarán el micrófono.