Presidente José Jerí anuncia actualización del estado de emergencia

El jefe de Estado adelantó que en el próximo Consejo de Ministros se presentarán nuevas medidas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Durante su visita a Gamarra, el presidente interino José Jerí adelantó que el Ejecutivo prepara una actualización de las medidas del estado de emergencia vigente desde el pasado 21 de octubre. Según explicó, la revisión busca reforzar las estrategias de inteligencia y reacción ante la delincuencia, que —dijo— “va cambiando constantemente sus formas de operar”.

“El día de mañana, en el Consejo de Ministros, vamos a presentar la actualización del estado de emergencia con medidas complementarias a las que ya conocemos”, declaró Jerí. Asimismo, subrayó que su gobierno busca ajustar las estrategias de seguridad para responder con mayor efectividad a los cambios en el accionar criminal.

En otro momento, el mandatario interino criticó el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, al que calificó como “de escritorio y alejado de la realidad”. Por ello, anunció que su gestión evaluará su derogatoria para dar paso a un nuevo esquema más operativo. “Debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy, con visión a futuro”, expresó.

FALTA DE EJECUCIÓN

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, coincidió con el diagnóstico de Jerí al señalar que el principal problema del actual plan radica en su falta de ejecución. “Lo que tenemos hoy es un plan que no se ejecuta; vale la pena reemplazarlo por algo más terrenal”, comentó. Pedraza recordó además que el plan 2013-2018 fue más efectivo porque tenía metas claras, presupuesto y seguimiento constante. Este anuncio ocurre en el marco del pedido de facultades legislativas al Congreso para fortalecer la lucha contra la inseguridad.