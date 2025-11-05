PJ declara reo contumaz a César Combina por ausentarse en juicio y ordena su captura

Tras haberse ausentado a la audiencia virtual el último 30 de octubre en el juicio que tiene por una presunta difamación contra el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, el Poder Judicial (PJ) declaró como un reo contumaz al excongresista César Combina.

Además, desde la entidad de justicia ordenaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) la inmediata búsqueda del exparlamentario y su pronta captura. La solicitud lo realizó el juez Juan Bendezú Villena.

“Notifíquese al querellado, a efectos de que tenga pleno conocimiento de la presente resolución y pueda ponerse a derecho de manera voluntaria, y a la defensa conjunta del Querellado para que en el plazo de dos días justifique su inconcurrencia, bajo apercibimiento de ser excluidos y multados, y cursarse oficio a la Coordinación de la Defensoría Pública para la designación de un Defensor Público que lo patrocine”, se puede leer en el comunicado del PJ.

DENUNCIA CONTRA CÉSAR COMBINA

El precandidato a la presidencia con Avanza País en las elecciones del 2026, compartió un post en sus redes sociales una supuesta resolución de Arturo Fernández designando a Einer Alva León, conocido como ‘Makanaky’ en la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.