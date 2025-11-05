Henry Shimabukuro: Exasesor en la sombra de Pedro Castillo anuncia precandidatura al Senado

El exasesor en la sombra del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, anunció su participación en las Elecciones Generales del 2026 postulando al Senado por el Partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont.

Shimabukuro, quien fue financista en la campaña de la expresidenta Dina Boluarte, anunció su precandidatura al Senado pese a que en algún momento deslizó la idea de postular a la Presidencia de la República.

El exasesor en la sombra, quien va con el número 5, ya se encuentra en modo campaña, recorriendo diferentes zonas del Perú con el fin de ganar votos. Inclusive, estuvo junto a Ricardo Belmont en Juliaca a fines de octubre.

GABINETE EN LA SOMBRA

Cabe precisar que Ricardo Belmont es investigado por el caso "Gabinete en la Sombra" del expresidente Castillo Terrones, y por presuntos aportes ilegales a la campaña electoral de Perú Libre en los comicios del 2021.