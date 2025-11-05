Betssy Chávez asigna a Raúl Noblecilla como su único abogado: “Goza de mi total confianza”

En medio de su asilamiento en la embajada de México, a pesar de la investigación que tiene en su contra por el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Betssy Chávez, compartió un comunicado anunciando que Raúl Noblecilla será de ahora en adelante su único abogado.

Además, la expremier precisó en el documento difundido que Noblecilla Olaechea cuenta con todo su respaldo para poder defenderla ante cualquier imputación de las instituciones de justicia del Perú.

“A partir de este momento mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martin Noblecilla Olaechea, con registro CAL N.° 41016, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa”, indicó.

RAÚL NOBLECILLA COMO PRECANDIDATO DE PODEMOS PERÚ

Días atrás, por medio de un comunicado, el partido político Podemos Perú (PP) compartió su lista de precandidatos para las elecciones generales del 2026. La nómina está conformada por José Luna Gálvez como presidente, Cecilia García (primera vicepresidencia) y Raúl Noblecilla (segunda vicepresidencia).