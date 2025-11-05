José Jerí no viajará a Bolivia: Premier Álvarez asistirá a toma de mando de Rodrigo Paz

El Poder Ejecutivo aprobó la autorización para que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, viaje a Bolivia para participar en la ceremonia de Asunción del electo mandatario de dicho país, Rodrigo Paz.

El decreto supremo que autoriza el viaje del premier fue publicado este miércoles y en él se especifica que Álvarez Miranda viajará a tierras bolivianas del 7 al 9 del presente mes. Cabe precisar que la toma de mando se llevará a cabo el sábado 8.

¿POR QUÉ NO VA JOSÉ JERÍ?

De este forma, se confirma la presencia del premier Ernesto Álvarez en representación del Perú en la toma de mando del presidente de Bolivia.

En esta ocasión, el presidente de transición, José Jerí Oré, decidió no salir del territorio nacional, una decisión que puede tomarse como una estrategia para marcar distancia con la expresidenta Dina Boluarte, quien era duramente criticada por sus constantes viajes al extranjero.