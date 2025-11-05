JEE solicita descargos a Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó formalmente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, que presenten sus descargos por el presunto uso indebido de bienes públicos durante una actividad partidaria de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Trujillo.

Según la resolución del 4 de noviembre de 2025, ambos funcionarios disponen de un plazo no mayor a un día calendario después de ser notificados, "bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con o sin su absolución".

Notifican a Rospigliosi y Forno

El JEE indicó que la notificación se realizará "por única vez" a través de la mesa de partes virtual del Congreso de la República, ya que Rospigliosi y Forno no cuentan con casilla electrónica en el sistema.

Asimismo, se les requirió generar dicha casilla para recibir futuros pronunciamientos del organismo electoral, advirtiendo que, de no cumplir, las notificaciones se considerarán válidas mediante publicación en los portales del JEE y del Jurado Nacional de Elecciones.

Antecedentes del caso

La medida responde a dos informes presentados por la coordinadora de fiscalización del JEE sobre presunta infracción al deber de neutralidad por parte de los altos funcionarios del Legislativo, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Los documentos señalan el uso de una cámara del Congreso durante un mitin en Trujillo donde Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

Los informes de fiscalización que sustentan la solicitud de descargos están disponibles para su consulta en la plataforma electoral del portal web del Jurado Nacional de Elecciones. El caso se enmarca en las disposiciones sobre neutralidad durante procesos electorales que rigen para todos los funcionarios públicos.