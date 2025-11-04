Juárez afirma que uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko fue "iniciativa de la persona que tomó el equipo"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció tras el escándalo a raíz de una cámara del Congreso de la República usada indebidamente durante el mitin de Keiko Fujimori el último viernes en la ciudad de Trujillo.

En entrevista para RPP, la parlamentaria fujimorista calificó como "lamentable" lo sucedido y afirmó que la responsabilidad recae en el ahora extrabajador del Parlamento que llevó el equipo al evento de Fujimori Higuchi. De acuerdo con la legisladora, todo habría sido a voluntad propia del exfuncionario.

"Es lamentable lo que ha ocurrido. El Congreso de manera inmediata ha sacado un comunicado en donde ha señalado que es una es una iniciativa de la persona que tomó ese equipo. La verdad es que no se me ocurriría que alguno de los jefes de esta persona hubiera dado la orden porque sería un verdadero despropósito y desatino", dijo.

FERNANDO MARCELO OPINA

Al respecto, el periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, expresó su desacuerdo con las declaraciones de Juárez Gallegos: "Es evidente que aquí ha habido una orden de más arriba", sostuvo.