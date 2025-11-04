Elecciones 2026: ¿Quiénes son los congresistas ‘Mochasueldos’ que buscarán la reelección?

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, ya se van conociendo los nombres del actual Congreso que buscarán seguir en la entidad, a pesar, de que hayan sido involucrados en el denominado caso ‘Mochasueldos’.

¿QUIÉNES BUSCARÁN LA REELECCIÓN?

Entre los nombres que intentarán ser reelegidos en las votaciones del próximo año, se encuentran Rosio Torres, miembro de Alianza Para el Progreso (APP), quien, a pesar de tener una denuncia archivada por el Parlamento, la Fiscalía continúa con las indagaciones.

Al igual que Torres, su compañera de bancada, Magaly Ruíz también buscará la reelección en 2026. Ambas integrantes del partido de César Acuña, tentarán el cargo de senadoras. A ellas, se le suman María Agüero de Perú Libre y José Arriola de Podemos Perú.

De todos los legisladores mencionados se suma Katy Ugarte de la bancada Juntos Por el Perú (JPP), quien al ser denunciada por ‘Mochasueldos’, se decidió suspenderla por un periodo de 30 días. La exintegrante del grupo político que lidera Vladimir Cerrón intentará llegar al cargo de diputada. ¿Merecen seguir en el Congreso del próximo año?