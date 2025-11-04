Óscar Vidarte tras ruptura de relaciones con México: "Ha sido una medida exagerada"

El internacionalista Óscar Vidarte, se pronunció luego que el canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, a raíz del asilo concedido a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el experto en temas internacionales reconoció que existían fricciones con el país del norte, sin embargo, calificó de "exagerada" la ruptura de las relaciones diplomáticas, alegando que esta medida perjudicará a varios peruanos que tienes trámites pendientes en la Embajada o que radican en territorio mexicano.

"Yo creo que la relación ya pasaba por una etapa muy difícil, creo que podría haberse congelado aún más la relación pero no romperla porque eso implica retirar a todos los diplomáticos, cerrar nuestra delegación diplomática [...] yo creo que ha sido una medida exagerada, debió ser un poco más meditada (...) hay otras formas de mostrar firmeza sin necesidad de patear el tablero (...)", dijo.

¿QUÉ PASARÁ CON BETSSY CHÁVEZ?

Para Óscar Vidarte, existen 2 escenarios posibles sobre el futuro de Chávez Chino: "O le dan el salvoconducto para que se retire conjuntamente con las autoridades mexicanas o México entrega a Betssy Chávez a un tercer país que de alguna manera se encargue de su protección", sostuvo.