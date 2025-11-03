José Jerí tras firmó ley contra extorsión que deja satisfechos a sector de transportistas

El presidente de la República, José Jerí, encabezó la ceremonia de firma de la Ley de medidas contra la extorsión, norma que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el sector transporte, tras los constantes actos de violencia y amenazas que han afectado a empresarios y conductores.

Durante su discurso, Jerí afirmó que el Gobierno ha identificado a los responsables de las extorsiones y que se inicia una nueva etapa en la estrategia nacional de seguridad. “El Gobierno está entendiendo a pasos acelerados las dinámicas de los criminales (...). Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, expresó el mandatario, enfatizando que no se doblegará ante la delincuencia.

El jefe de Estado destacó que esta ley marca un punto de quiebre en el trabajo conjunto entre el Estado y los gremios del transporte afectados por la inseguridad. “El objetivo común el día de hoy es derrotar la delincuencia. Y ello requiere confianza entre todos nosotros: el Estado, los transportistas, los amigos del mercado, todos los sectores”, sostuvo.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Finalmente, el presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo incorporará nuevas disposiciones dentro del estado de emergencia para reforzar la persecución del crimen. “En los próximos días, en la actualización del estado de emergencia, van a ver medidas complementarias que van a permitir combatir de una manera mejor contra la delincuencia”, puntualizó el presidente.