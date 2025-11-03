Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive todos los días en el territorio nacional, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la creación de una división de investigación de extorsiones, que estará liderada por el coronel de la PNP, Víctor Revoredo.

Durante una conferencia, el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, aseguró que desde el Gobierno de José Jerí no le darán tregua a los delincuentes, quienes continúan sembrando el miedo entre los ciudadanos.

“Vamos a luchar contra la criminalidad organizada. En lo que va del año, a comparación del 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrado 2118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18%”, declaró.

REGIONES AFECTADAS POR LA INSEGURIDAD

Entre las ciudades afectadas por la ola de inseguridad ciudadana se encuentran: Lima, Callao y Trujillo, regiones donde se pretende atacar a la criminalidad desde sus raíces, por lo que, se espera que el estado de emergencia pueda dar resultados muy pronto.