Festival de precandidatos: Hasta 70 planchas presidenciales han sido presentadas

El último viernes 31 de octubre se venció el plazo para que los precandidatos a la Presidencia puedan inscribir sus listas y participar en las elecciones internas de sus partidos, que se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre.

Hasta el día de la fecha límite, se han presentado un total de 70 planchas presidenciales, de los cuales solo quedarán 39, que serán los elegidos a representar a sus partidos en los comicios del próximo año.

LOS PRECANDIDATOS MÁS CONOCIDOS

Entre los precandidatos presidenciales más conocidos figuran la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el líder de APP, César Acuña, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y George Forsyth (Somos Perú).

También se encuentran la extitular de EsSalud, Fiorella Molinelli, el exministro de Educación, Morgan Quero, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, el humorista Carlos Álvarez y el presentador de TV, Phillip Butters, entre otros.