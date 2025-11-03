Martín Ojeda no descarta postular al Senado: "No lo podría negar"

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, dejó abierta la posibilidad de postular a la Cámara de Senadores en las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el 2026.

En entrevista para RPP, el dirigente transportista deslizó esta posibilidad al ser consultado sobre el tema y precisó que, de decidirse a postular, lo haría por el partido Avanza País, de su amigo Fernán Altuve.

"Eso se va a decidir en los próximos días porque mi gremio de transporte interprovincial me ha solicitado una posición. (¿Podría postular a un cargo público?) sí, no lo podría negar, por Avanza País, soy muy amigo y lo reconozco públicamente de Fernán Altuve", dijo.

VALERIANO TAMBIÉN POSTULARÍA

Cabe precisar que el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, pidió licencia a su gremio para participar en los comicios del próximo año.