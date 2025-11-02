Elecciones 2026: venció plazo para inscripción de precandidatos presidenciales

Hoy venció el plazo para que los partidos políticos presenten ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus listas de precandidatos a la Presidencia de la República. Entre los primeros en hacer públicas sus fórmulas presidenciales se encuentran Keiko Fujimori por Fuerza Popular, César Acuña por Alianza para el Progreso, Mario Vizcarra por Perú Primero y Rafael López Aliaga por Renovación Popular.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, de las 39 organizaciones políticas inscritas, solo el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular eligieron la modalidad de elección interna directa bajo el sistema “un militante, un voto”. En tanto, los otros 37 partidos y alianzas decidieron aplicar la elección por delegados, proceso que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, mientras que las elecciones directas se realizarán el 30 de noviembre.

Una vez culminadas las elecciones internas, las agrupaciones deberán presentar los resultados al Jurado Nacional de Elecciones hasta el 23 de diciembre. Posteriormente, este organismo evaluará la validez de las candidaturas y resolverá las eventuales tachas. Según José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, las principales causas de inhabilitación estarían relacionadas con antecedentes judiciales, penales o demandas por alimentos.

LOS OTROS PRECANDIDATOS

Entre los precandidatos que participarán en estas elecciones internas también destacan Morgan Quero, exministro de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte, quien se presenta por Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicanor Boluarte; el comediante Carlos Álvarez por País para Todos; el periodista Phillip Butters por Avanza País; y el exalcalde George Forsyth por Somos Perú, quien vuelve a tentar el sillón presidencial.