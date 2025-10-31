Keiko Fujimori: "Gobernaré como el chino, con mano dura"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció en la víspera su candidatura a la Presidencia de la República en las próximas Elecciones Generales del 2026, siendo su cuarto intento por llegar a la Casa de Pizarro.

Durante un evento en la ciudad de Trujillo, la nuevamente candidata presidencial dio detalles de cómo sería su gobierno en caso logre ganar los comicios del próximo año, y señaló que tendrá bastante semejanzas con la administración de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

"¿Cómo gobernaré si es que el pueblo peruano me da esa confianza?, primero, como el chino, con mano dura. Cumpliendo con la palabra, pero también gobernaré como gobiernan las mujeres y las madres en sus casas, con cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias (...)", dijo.

FÓRMULA PRESIDENCIAL

Cabe precisar que en la fórmula presidencial de Fujimori Higuchi también están incluidos el actual parlamentario andino y excongresista, Luis Galarreta, como primer vicepresidente, así como el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien va para la segunda vicepresidencia.