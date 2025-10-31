Juan Manuel Vargas y el "Puma" Carranza postularían al Congreso por Somos Perú

La presidenta del partido político Somos Perú, Patricia Li, continúa planificando la campaña de la agrupación del corazón con miras a las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el 2026. En ese sentido, la titular de dicho partido ha continuado reuniéndose con varias figuras mediáticas.

Recientemente, Li ha sostenido reuniones con los exfutbolistas José Luis "El Puma" Carranza y Juan Manuel "El Loco" Vargas, lo cuál sería un indicio de que ambos exjugadores de Universitario de Deportes podrían postular al Congreso Bicameral por Somos Perú.

Cabe precisar que dentro de la lista de Somos Perú de precandidatos a la Cámara de Diputados, no figuran los nombres de los deportistas, sin embargo, no se descarta que puedan ser incluidos en las próximas horas.

FLORCITA POSTULARÁ

Quien sí confirmó su participación en los comicios del próximo año es Florcita Polo, quien postulará a la Cámara de Diputados luego que su madre, Susy Díaz, decidió rechazar la invitación de Somos Perú por "temas personales".