Aníbal Torres revela que se 'indignó' con Pedro Castilo por su fallido golpe de Estado

En medio de una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue a Pedro Castillo y otros exministros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el expremier Aníbal Torres rindió declaraciones ante los magistrados que llevan el caso del exmandatario.

Durante su participación, Torres Vásquez reveló que no se había coordinado con los ministros de las diversas carteras sobre el pronunciamiento de Castillo Terrones a nivel nacional, lo que causó su 'incomodidad' por no haber coordinado con los integrantes de la PCM.

"Cuando él leyó el discurso y nosotros escuchábamos no habían militares ni policías armados. No habían otras personas de algún partido político o movimientos sociales que podían levantarse en armas, no había nada de eso. (...) Estuve indignado porque un mensaje así se tiene que dar en acuerdo con el Consejo de Ministros", comentó.

TENÍAN LOS VOTOS PARA SACARLO DE LA PRESIDENCIA

De acuerdo a Aníbal Torres, el expresidente Pedro Castillo le indicó que tuvo que dar un mensaje a la Nación, asegurando que desde el Congreso ya había concretado el apoyo necesario para sacarlo de Palacio de Gobierno. "Doctor, ya tenían los votos para la vacancia y si no completaban los votos, ya tenían la suspensión y nos iban a meter a la cárcel".