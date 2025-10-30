Lucinda Vásquez: asesor manifiesta que le cortó las uñas de los pies “por un tema de humanidad”

Tras el escándalo por la foto donde aparece cortándole las uñas de los pies a la congresista Lucinda Vásquez, su asesor Edward Rengifo Pezo declaró a RPP sobre el tema. Señalando que actuó por voluntad propia, que en ningún momento fue obligado.
"Yo le diría: ¿ qué acción tomaría si usted viera a una persona que esté cojeando, que tenga ciertas molestias ? Uno, por empatía, por un tema de humanidad, lo que hace inmediatamente es acercarte y preguntar a esa persona qué tiene”, declaró.
PACIENTE ONCOLÓGICA
Indicó que la legisladora tiene un problema de salud delicado por lo que decidió ayudarla. “La congresista Lucinda Vásquez es una persona oncológica, con cáncer avanzado, y pese a eso está cumpliendo sus funciones. Por eso actué con empatía", manifestó.
“No es un tema de servilismo, es un tema de humanidad. La asistí en ese instante hasta que pudiera ir al tópico, porque está como a quinientos metros. Fue una ayuda momentánea", agregó categórico el asesor de la parlamentaria Vásquez Vela.