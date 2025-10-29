Rafael López Aliaga: “Vamos a acabar con la inseguridad de raíz, no nos tiembla la mano"

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó oficialmente la fórmula presidencial con la que participará en las elecciones generales del 2026. La lista está integrada por la congresista y secretaria general del partido, Norma Yarrow, quien postulará a la primera vicepresidencia, y por John Ramos Malpica, antiguo militante de Solidaridad Nacional, como aspirante a la segunda vicepresidencia.

Durante su discurso, el exalcalde de Lima calificó el evento como una “reunión histórica” e informó que también encabezará la lista al Senado. Esta decisión, avalada por la reciente aprobación del retorno a la bicameralidad, le permitiría ocupar un escaño en la Cámara Alta en caso de no alcanzar la presidencia. “Yo no quería ir al Senado, pero es una decisión pragmática que ayudará al votante a elegir bien”, declaró López Aliaga.

CONTRADICCIONES

Sin embargo, su lanzamiento no estuvo exento de contradicciones. El líder de Renovación Popular criticó el retorno al sistema bicameral pese a que su bancada parlamentaria votó a favor de dicha reforma. “Es una tomadura de pelo al país volver a un esquema que no funciona”, señaló, intentando desmarcarse del actual Congreso y presentando su postulación como “una nueva era” para el país.

López Aliaga anunció además que la lucha contra la inseguridad ciudadana será una de las principales banderas de su campaña. Prometió “acabar con la delincuencia de raíz” y endurecer las penas contra funcionarios corruptos, violadores y sicarios.