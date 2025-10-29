Guillermo Loli sobre candidatura de Keiko: "El antifujimorismo se activará en una eventual segunda vuelta"

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, volverá a postular a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 2026, marcando su cuarto intento por llegar al Palacio de Gobierno. Según la última encuesta de Ipsos, Fujimori Higuchi registra un 7 % de intención de voto.

Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, señaló que el fujimorismo mantiene una base sólida de electores que aún confían en la lideresa, aunque admitió que la dispersión política actual reduce sus probabilidades de avanzar directamente a una eventual segunda vuelta.

COMPETENCIA ELECTORAL

El analista político Jeffrey Radzinsky explicó que la candidatura de Fujimori competirá con más de 35 postulantes, lo que ha debilitado el peso político histórico de su movimiento y, al mismo tiempo, ha diluido el voto anti-fujimorista que tradicionalmente servía como elemento cohesionador.

No obstante, Loli advirtió que el antifujimorismo seguirá jugando un rol activo en la eventual segunda vuelta, activándose con fuerza como en procesos electorales anteriores. Se espera que mañana jueves 30, Keiko Fujimori realice un anuncio oficial sobre su candidatura en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.