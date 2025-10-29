Keiko Fujimori volverá a postular a la presidencia por cuarta vez: ¿Quiénes la acompañaran?

Tras conocerse la noticia que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volverá a postular a la presidencia por cuarta vez en las elecciones generales del 2026, pero esta vez, la hija de Alberto Fujimori ha convocado a los mejores hombres para llegar por primera ocasión a Palacio de Gobierno.

¿QUIÉNES LA ACOMPAÑARÁN EN SU PLANCHA PRESIDENCIAL?

De acuerdo a la información compartida por Perú21, Fujimori Higuchi buscará llegar al Gobierno el próximo año con Luis Galarreta como primer vicepresidente. El actual parlamentario andino acompañará por segunda oportunidad a Keiko.

En 2021, la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular era integrada por Patricia Juárez, actual integrante del Congreso, sin embargo, la lideresa del partido estaría confiando en esta oportunidad por el vocero de la militancia, Miguel Torres.

Cabe mencionar que, todas las especulaciones terminarán el jueves 30 de octubre en la ciudad de Trujillo, región donde la agrupación naranja realizará una conferencia de prensa en el local de campaña.