Rafael López Aliaga presenta su plancha presidencial: ¿Quiénes lo acompañarán?

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026 y tras confirmar su presencia en las votaciones del próximo año, se conoció los personajes que acompañarán a Rafael López Aliaga en la plancha presidencial.

La congresista de su bancada y sondeada para que pueda postular a la alcaldía de Lima, Norma Yarrow, quien estará en la primera vicepresidencia. De igual manera, uno de los fundadores de Renovación Popular, Jhon Ramos Malpica como segundo vicepresidente.

ENVÍA UN MENSAJE A LOS VOTANTES

Para el 2026 habrán más de dos millones de jóvenes que sufragarán por primera vez, por lo que, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a sector del Perú para que puedan emitir un voto informado y responsable.

“Pedimos a todos los jóvenes del país que tomen enserio la elección, porque del voto responsable defines tu futuro. Estás evitando que Perú sea como Venezuela y Cuba, donde hay una narcodictadura”, declaró el exalcalde de Lima.