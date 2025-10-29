24 Horas Edición Medio Día

29/10/2025

Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?

Entre las nuevas reglas para las cárceles de todo el país destacan los previamente anunciados apagones electrónicos en celdas.



El gobierno de transición del presidente José Jerí publicó un decreto que endurece el régimen penitenciario en nuestro país. La disposición establece limitaciones a las actividades de los reos y nuevas medidas restrictivas.

Entre las nuevas reglas para las cárceles de todo el país destacan los previamente anunciados apagones electrónicos en celdas. Los únicos espacios que tendrán acceso a dicho servicio serán las oficinas administrativas y aquellos pabellones donde miembros de seguridad hagan guardia.

También se dispone la eliminación de antenas ilegales de telecomunicaciones, para evitar que aquellos internos que cuenten con celulares extorsionen a los ciudadanos desde sus celdas. Asimismo, de acuerdo a la categoría del interno, tendrá menos tiempo para desplazarse en los patios de los penales.

RESTRICCIÓN DE VISITAS

También, aquellos internos con régimen cerrado ordinario tendrán derecho a una visita semanal, mientras que los presos con régimen cerrado especial sólo recibirán visitas de forma quincenal.


