Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?

El gobierno de transición del presidente José Jerí publicó un decreto que endurece el régimen penitenciario en nuestro país. La disposición establece limitaciones a las actividades de los reos y nuevas medidas restrictivas.

Entre las nuevas reglas para las cárceles de todo el país destacan los previamente anunciados apagones electrónicos en celdas. Los únicos espacios que tendrán acceso a dicho servicio serán las oficinas administrativas y aquellos pabellones donde miembros de seguridad hagan guardia.

También se dispone la eliminación de antenas ilegales de telecomunicaciones, para evitar que aquellos internos que cuenten con celulares extorsionen a los ciudadanos desde sus celdas. Asimismo, de acuerdo a la categoría del interno, tendrá menos tiempo para desplazarse en los patios de los penales.

RESTRICCIÓN DE VISITAS

También, aquellos internos con régimen cerrado ordinario tendrán derecho a una visita semanal, mientras que los presos con régimen cerrado especial sólo recibirán visitas de forma quincenal.