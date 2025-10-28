José Jerí no presentará balance del estado de emergencia en Lima y Callao

Pese a que el presidente José Jerí había anunciado un informe sobre los resultados de los primeros días del estado de emergencia en Lima y Callao, este balance no se llevó a cabo.

Un equipo de 24 Horas Edición Central confirmaron que ni el mandatario ni sus ministros se encontraban en Palacio de Gobierno durante la tarde de este 28 de octubre.

Se conoció que Jerí se encontraba por la tarde en la central de monitoreo de San Miguel, transmitiendo en vivo a través de su cuenta de TikTok.

CIFRAS

Durante los primeros días de su gestión, los reportes del Sistema Nacional de Defunción (Sinadef) señalan que al menos siete personas fallecieron por violencia, dentro de un total de más de 60 homicidios registrados en todo el país desde que asumió el mandato.