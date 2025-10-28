Canciller de Zela sobre CIDH: "Hay una clara ideologización de las decisiones"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció sobre la posibilidad de que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, iniciativa del anterior gobierno de Dina Boluarte.

En entrevista para Canal N, el canciller cuestionó al referido órgano autónomo, alegando deficiencias en su funcionamiento y aseguró que existe una "clara ideologización" en su toma de decisiones.

"El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no está funcionando como debería funcionar. Hay una clara ideologización de las decisiones, hay además una falta de adecuación del funcionamiento del sistema a la realidad actual", dijo.

¿APOYA EL RETIRO DEL PERÚ?

No obstante, de Zela Martínez señaló que, por el momento, el Ejecutivo no tiene en sus planes impulsar el retiro del Perú de la Corte IDH, marcando distancia con la postura del gobierno anterior respecto a este tema.