Alcalde de Lima se reúne con ministro de Transportes por tren Lima-Chosica

La Municipalidad de Lima informó que este lunes se realizó una reunión de trabajo entre el alcalde Renzo Reggiardo y el ministro de Transportes, Aldo Prieto, en el Salón Azul del Palacio Municipal, con el objetivo de coordinar acciones sobre el proyecto del tren Lima–Chosica.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar y articular esfuerzos para concretar esta importante iniciativa de transporte. El alcalde Reggiardo calificó la reunión como “muy fructífera” y destacó la estrecha coordinación entre la MML y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, el burgomaestre recordó que el proyecto enfrentó dificultades en gestiones anteriores por la falta de voluntad política, pero confió en que esta nueva etapa marcará un cambio positivo. “Creemos en la buena fe del ministro, del presidente y de las autoridades que hoy entienden que esta es una necesidad urgente. Si se mantiene esta disposición, pronto tendremos una gran obra en favor de nuestros vecinos”, sostuvo Reggiardo.

NUEVA REUNIÓN

Finalmente, el alcalde informó que se abordaron diversos aspectos técnicos pendientes y que se ha acordado una nueva reunión en los próximos días para continuar avanzando con el proceso.