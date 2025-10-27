Susy Díaz tras anunciar su precandidatura al Congreso: “Quiero impulsar proyectos para combatir la delincuencia”

Han pasado tres décadas desde que Susy Díaz irrumpió en la escena política con su recordada campaña electoral del número 13, que la llevó al Congreso en 1995. Treinta años después, la también artista ha anunciado su precandidatura con el partido Somos Perú, agrupación que hoy lidera la presidenta Patricia Li, quien fue la primera en difundir su incorporación a través de redes sociales.

En declaraciones recientes, Susy Díaz confirmó que ha recibido la invitación formal y expresó su deseo de impulsar proyectos de ley para combatir la delincuencia, a la que calificó como “la prioridad número uno del país”. “Quiero vivir en un Perú con corazón, amor y paz”, afirmó la excongresista, quien asegura que su paso por el Parlamento fue como “una universidad de cinco años” donde aprendió a legislar y debatir.

Durante su gestión en el Congreso entre 1995 y 2000, Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, algunos incluso en materia económica. Hoy sostiene que no busca protagonismo, sino aportar desde su experiencia. “No me desespero en volver, ya fui congresista. Lo tomo con calma”, comentó, al tiempo que reveló que esta vez le asignaron el número 10 en la lista preliminar del partido.

VUELVE A LA POLÍTICA

La exparlamentaria también recordó su situación judicial del pasado, señalando que ya cumplió con las reparaciones civiles impuestas y que los procesos con el Estado se encuentran cerrados. “Estoy tranquila, le gané el juicio al Estado”, sostuvo. De concretarse su postulación, Susy Díaz volvería al escenario político con una imagen más madura, pero conservando el carisma que marcó su singular paso por el Congreso en los noventa.