Juan José Santiváñez: "César Acuña es el líder que reúne todas las cualidades para dirigir el país"

El exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó su participación en las próximas elecciones generales como candidato al Senado por el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. “Hemos decidido aceptar la gentil invitación del ingeniero César Acuña y lo vamos a acompañar ahora en esta campaña presidencial, en este recorrido hacia el Senado nacional”, expresó el exministro.

CENSURA

Recordemos que durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez dependió de los votos de APP en el Congreso para evitar una censura cuando fue cuestionado por su gestión. Hoy, el exministro asegura sentirse plenamente identificado con el partido.

Santiváñez, quien aún no cuenta con un número asignado para su postulación, ha enfocado su propuesta política en el sector policial y militar, conformado por más de 153 mil votantes hábiles.

A seis meses de las elecciones generales del 10 de abril, los peruanos deberán elegir a 60 senadores que conformarán la nueva Cámara Alta en el retorno al sistema bicameral. Entre los aspirantes figura ahora Juan José Santiváñez, una de las figuras más polémicas del último gabinete de la expresidenta Dina Boluarte.