Parlamentarios piden suspensión o desafuero de congresista Lucinda Vásquez

Imágenes difundidas recientemente muestran a la congresista Lucinda Vásquez, de la bancada Juntos por el Perú, recostada en un sofá mientras su asesor y sobrino nieto, Edward Rengifo, le cortaba las uñas de los pies en su domicilio. Según se indica, otros trabajadores del Parlamento también habrían realizado actividades domésticas, como preparar desayunos y cocinar en la residencia de la legisladora.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

El hecho ha generado repudio en el Congreso. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó la conducta como una humillación para los empleados y consideró que es repudiable e inaceptable: “Es una humillación para los trabajadores del Congreso de la República. Esto no debería ocurrir y quienes cometen este tipo de actos deberían ser sancionados. Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas correspondientes”, afirmó.

Asimismo, el congresista Roberto Sánchez, colega de Vásquez en la bancada, indicó que las acciones son indefendibles y solicitó que se investigue de inmediato: “Si estas imágenes son del año pasado, debe aclararse lo sucedido y la Comisión de Ética tiene que actuar de inmediato”, señaló.

Otros parlamentarios han pedido que se imponga la máxima sanción, que podría ir desde la suspensión por 120 días hasta el desafuero de la congresista. Entre ellos, Carlos Ceballos afirmó que la Comisión de Ética debe actuar de oficio, mientras que Jorge Montoya calificó los hechos como un delito y falta ética, señalando que debería iniciarse un proceso de desafuero. Cabe destacar que los hechos corresponden a los meses de enero y noviembre de 2023.