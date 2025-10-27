Fernando Rospigliosi sobre Martín Vizcarra: "Su candidatura está prohibida"

El partido Perú Primero, vinculado al expresidente Martín Vizcarra, ya tiene lista su fórmula presidencial para las elecciones internas, encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, mientras que Martín Vizcarra figura en la primera vicepresidencia. Esta decisión permite al exjefe de Estado participar de manera activa en la campaña electoral, a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la inhabilitación de Vizcarra debe ser respetada: “Ese señor está a punto de ser sentenciado por corrupción y su candidatura está prohibida. Es una decisión válida y vigente del Congreso”, declaró.

ESPECIALISTA OPINA

Sin embargo, expertos en derecho electoral explican que, para las elecciones primarias internas, los partidos son los que determinan si un candidato puede participar. Posteriormente, los resultados son revisados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Formalmente, el parámetro lo define el propio partido político. Luego tendrían que formalizar la proclamación de los resultados de las primarias. Si Vizcarra mantiene el impedimento, la fórmula se inscribiría incompleta, algo similar a lo que ocurrió con Perú Libre en 2021”, indicó José Naupari, abogado especialista en derecho electoral.