Rospigliosi sobre Guillermo Bermejo: "Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la situación del aún parlamentario, Guillermo Bermejo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.

En declaraciones a la prensa, el también legislador de Fuerza Popular señaló que en el Congreso aún no han sido notificados sobre la sentencia de Bermejo Rojas e indicó que, una vez notificados, la Mesa Directiva se reunirá para definir el futuro de su curul.

"No he recibido ninguna notificación del PJ, hay que seguir los trámites del caso. Cuando recibamos la notificación del PJ, en efecto, la Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión. Yo no voy a adelantar opinión todavía", dijo.

¿INGRESARÁ SU ACCESITARIA?

Cabe precisar que, según el artículo 15-A, del reglamento del Congreso, en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de persona y lavado de activos, no será aplicable el ingreso de su accesitario como reemplazo.