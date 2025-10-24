Elecciones 2026: ¿Cómo será el Congreso bicameral del próximo año?

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, diversos congresistas del actual Parlamento se encuentran realizando campaña, con el propósito de recibir el apoyo para integrar la cámara de diputados o senadores.

NUEVAS REGLAS DEL CONGRESO BICAMERAL

Los políticos que obtengan un curul el próximo año en el Parlamento bicameral, tendrán que acudir a realizar sus labores de manera presencial, dejando de lado la virtualidad, tal y como se ha estado haciendo en este periodo.

Del mismo modo, los gobernadores regionales ahora serán citados a la cámara de diputados donde sustentarán sus proyectos en beneficio de su ciudad. Esta actividad, también se realizará de manera presencial.

Por último, un parlamentario que abandone el grupo político con el que llegó al Congreso bicameral, tendrá solo una oportunidad para buscar una nueva militancia, evitando por completo el transfuguismo.