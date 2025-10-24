Premier Ernesto Álvarez destaca trabajo de José Jerí: “Se acuesta tarde y se levanta de madrugada”

A pesar de los cuestionamientos que ha recibido desde que asumió el cargo de presidente del Perú, el premier Ernesto Álvarez destacó el trabajo que viene realizando José Jerí al frente del Poder Ejecutivo, teniendo como prioridad la lucha contra la criminalidad.

En una entrevista en RPP, el titular de la PCM reveló que el mandatario no duerme mucho, ya que, diariamente se tiene que despertar muy temprano para continuar participando en los operativos que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Es una persona bastante joven y los miembros más experimentados del gabinete lo hemos conocido y sufrido en carne propia. Él (José Jerí) se acuesta muy tarde y se levanta de madrugada y exige a los ministros de Defensa, Interior y Justicia, ese ritmo”, comentó.

COMPARACIÓN CON NAYIB BUKELE

Diversos ciudadanos consideran que José Jerí busca imitar a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sin embargo, el premier Ernesto Álvarez aseguró que el presidente del Perú permanecerá provisionalmente en Palacio de Gobierno.