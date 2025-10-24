Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: “Tienen a una basur* como presidente”

En medio de su participación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, el expresidente Pedro Castillo participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo, lanzando fuertes calificativos contra el titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi.

Durante sus declaraciones, Castillo Terrones no tuvo pelos en la lengua y tildó de ‘basura’ al integrante de Fuerza Popular. Además, manifestó que muy pronto los ciudadanos volverán a verlo en Palacio de Gobierno.

“Me dirijo al pueblo peruano. No más partidos como estos y no más congresistas mediocres (…) Estaré aquí y donde quieran ustedes. Nos vemos en el cambio de mando (…) La Subcomisión tiene un presidente del Congreso como es esa basura de Rospigliosi”, mencionó.

SIGUE SECUESTRADO EN BARBADILLO

A más de dos años de su fallido golpe de Estado que causó la vacancia desde el Parlamento, Pedro Castillo reitera una vez más que es el único mandatario del Perú, sin embargo, no puede ejercer sus labores porque está en prisión injustamente. “Sigo siendo el presidente constitucional que se encuentra secuestrado en Barbadillo”.