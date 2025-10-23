Presidente de la Comisión de Energía retrocede y traslada a Lima sesión sobre ampliación del Reinfo

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, decidió cambiar la sede de la sesión extraordinaria que inicialmente iba a realizarse en la provincia de Caravelí, Arequipa, y que ahora se llevará a cabo en Lima, tras fuertes cuestionamientos de sus colegas parlamentarios.

La comisión tiene en agenda debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que ha generado controversia dentro del Legislativo. Según denunciaron varios congresistas, Cutipa habría buscado sesionar en Caravelí —zona donde recientemente se registraron protestas de mineros informales— para ejercer presión política a favor de la ampliación del registro.

Víctor Cutipa negó cualquier intento de presión y rechazó que Caravelí sea un lugar peligroso. Sin embargo, tras la inconformidad general de los integrantes de la comisión, Cutipa dio marcha atrás y dispuso que la reunión se realice finalmente en Lima.

SESIÓN PROGRAMADA PARA MAÑANA

La sesión extraordinaria está programada para mañana viernes a las 4 de la tarde, donde se discutirán los proyectos de ley presentados por los congresistas Guido Bellido, Roberto Sánchez y Wilson Quispe, quienes proponen ampliar el Reinfo para permitir que más mineros informales accedan al proceso de formalización.