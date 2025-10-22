Premier Ernesto Álvarez sobre Gobierno de José Jerí: “Tratará de luchar contra la delincuencia”

A menos de dos horas de presentarse en el Congreso para solicitar el voto de confianza, el premier Ernesto Álvarez, reveló cuales son los objetivos que tiene el Gobierno de José Jerí en beneficio de los más de 33 millones de peruanos.

En declaraciones, el titular de la PCM aseguró que los integrantes del gabinete y el mismo presidente tienen como prioridad reducir el índice de inseguridad ciudadana en el territorio peruano. Además, de comprometerse para que las elecciones del 2026 se realicen sin ningún tipo de inconveniente.

“En estos cinco o seis meses de Gobierno que nos quedan, tienen que estar dedicados esencialmente al tema de la seguridad, el cual reclama la ciudadanía (…) Este Gobierno tratará de luchar contra la delincuencia, estabilizar la economía y garantizar las elecciones limpias”, comentó.

ESTADO DE EMERGENCIA POR 30 DÍAS

Con el propósito de reducir el índice de inseguridad en el Perú, el presidente José Jerí en compañía del gabinete ministerial decidió decretar el estado de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días.