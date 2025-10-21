Ollanta Humala presentará hábeas corpus tras fallo del TC que anuló caso de Keiko Fujimori

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso cócteles y libró del juicio por lavado de activos a Keiko Fujimori ha tenido un efecto inmediato en la estrategia legal del expresidente Ollanta Humala, actualmente preso en el penal de Barbadillo. Su defensa, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, anunció que en las próximas horas presentará un hábeas corpus con el objetivo de lograr su excarcelación.

Pedraza explicó que el recurso se sustentará en los mismos argumentos que llevaron al TC a fallar a favor de Fujimori el pasado 20 de octubre. “Lo más probable es que sea un hábeas corpus, además con fundamentos que hemos venido manejando hace varios años”, declaró el letrado, quien no descartó acompañar la medida con una cautelar para acelerar la decisión judicial.

“Tratándose de un tema tan sensible, esperamos una atención inmediata. Es procesalmente posible que un juez tome una decisión sobre la libertad del señor Humala mientras se revisa el fondo del caso”, añadió Pedraza, confiado en que el Poder Judicial resuelva favorablemente.

SENTENCIADO A 15 AÑOS

Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos, tras ser acusado de recibir aportes ilegales de Venezuela y Odebrecht durante sus campañas de 2006 y 2011. Si el hábeas corpus prospera, la condena podría quedar sin efecto y el Ministerio Público deberá evaluar la apertura de un nuevo proceso con otros delitos, algunos de los cuales podrían ya haber prescrito. Una decisión favorable también permitiría el retorno al país de su esposa, Nadine Heredia, asilada en Brasil.