Congresistas exigen a Fernando Rospigliosi rectificarse por llamar "terruco" a manifestante asesinado

Luego de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificara como “terruco” a Eduardo Ruiz, más conocido como Truco, el joven manifestante que fue asesinado durante las protestas del 15 de octubre en el centro de Lima, congresistas de diversas bancadas exigieron al titular del Parlamento que se rectifique públicamente, advirtiendo que el caso podría derivar en una denuncia ante la Comisión de Ética.

REACCIONES

El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, señaló que Rospigliosi debería ofrecer disculpas públicas a la familia del joven para evitar un proceso ético. “Lo que yo recomendaría al congresista Rospigliosi es que presente las disculpas del caso a los deudos del fallecido. Con esas disculpas públicas creo que él se evitaría todo ese tema que podría darse ante la Comisión de Ética”, indicó.

Por su parte, Carlos Ceballos, del Bloque Democrático, calificó de “grave error” la declaración de Rospigliosi. “En mi parecer, el señor Rospigliosi sí ha cometido un grave error al haber subjetivado a esta persona que ha fallecido, porque en realidad no ha sido así”, afirmó.

En tanto, la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, fue más enfática y sostuvo que el presidente del Congreso podría haber incurrido en un delito. “Para mí no es un exceso, es un delito. Está denigrando de manera directa a la persona, así que la familia tiene todo el derecho de iniciar las acciones penales que correspondan”, expresó.