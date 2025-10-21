José Jerí anuncia estado de emergencia en Lima y Callao desde este miércoles 22 de octubre

El presidente José Jerí brindó un breve mensaje a la nación la noche de este martes 21 de octubre, en el que anunció la declaratoria del estado de emergencia que entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de este miércoles 22 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao.

Acompañado de su gabinete ministerial, el mandatario señaló que “hoy se empieza a cambiar la historia del Perú” en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, informó que el decreto de emergencia tendrá una vigencia de 30 días, con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la delincuencia en el Perú. Hoy, el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigor a las 00 horas por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao”, indicó, agregando que el gobierno pasará de la “defensiva” a la “ofensiva” en la lucha contra la criminalidad.

NOTA ANTERIOR

La Presidencia de la República anunció a través de sus redes sociales que esta noche el presidente de transición José Jerí Oré brindará un mensaje a la nación.

En un breve video publicado en la cuenta oficial del Ejecutivo en X, se muestran los preparativos en el Salón de Palacio de Gobierno, donde el mandatario se dirigirá a los peruanos.

Aunque el contenido del mensaje no se ha detallado, se presume que abordará el estado de emergencia declarado en Lima y Callao ante el incremento de la inseguridad ciudadana en ambas jurisdicciones.

CONSEJO DE MINISTROS SE REUNIÓ ESTA TARDE

Desde el mediodía, la Presidencia del Consejo de Ministros informó a través de X que se reunirá para aprobar el decreto supremo que formaliza la medida de emergencia en la capital y el primer puerto. La decisión busca fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la actuación de las autoridades ante la creciente delincuencia.