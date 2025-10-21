Renzo Reggiardo tras jurar como alcalde de Lima: "Vamos a trabajar articuladamente con el gobierno"

Renzo Reggiardo juró este martes 21 de octubre como nuevo alcalde de Lima Metropolitana, tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la Presidencia en las próximas Elecciones Generales 2026.

El acto protocolar se llevó a cabo durante la sesión ordinaria de concejo N.º 19-2025, realizada en el Palacio Municipal, y contó con la presencia del actual presidente de la República, José Jerí Oré.

¿QUÉ DIJO RENZO REGGIARDO?

Tras finalizar la ceremonia de juramentación, Reggiardo brindó sus primeras declaraciones como burgomaestre de Lima y señaló que su gestión buscará realizar un trabajo articulado con el Ejecutivo y los demás poderes e instituciones del Estado.

"Trabajar articuladamente con el gobierno y también con otras autoridades, Ministerio Público, Poder Judicial. Han estado presente muchas autoridades y yo me siento muy honrado de que esto empiece a generar un espacio de confianza en la población", sostuvo.