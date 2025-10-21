Ministro del Interior anuncia compra de rochabuses: "No tenemos ninguno en funcionamiento"

En medio de las manifestaciones que se vienen suscitando en Lima, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, anunció la compra de tanquetas y rochabuses, los cuales serán desplegados en las protestas que se puedan registrar en la capital.

Del mismo modo, el ministro del Interior precisó que la compra de estos vehículos, suceden en un contexto complicado, debido a que ningún vehículo que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) está operativo.

"Tenemos para comprar 44 rochabus y tanquetas. Esto (compra) se viene postergando año a año durante nueve años. He dispuesto que inmediatamente se tiene que ejecutar. Hace 20 años no se compra rochabuses. En las manifestaciones que han habido, no tenemos ningún rochabus operativo", declaró en el Congreso.

DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA

Ante los constantes casos criminales contra los transportistas, el ministro del Interior comentó que en las próximas horas se estaría decretando el estado de emergencia en Lima, donde desplegarán policías en los buses de transporte público.