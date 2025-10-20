Ministro de Justicia propone crear "banco de voces" de internos para identificar a extorsionadores

Ante la creciente ola de delincuencia en Lima y otras regiones del país, los ministros de Justicia, Interior y Transportes participaron en el Congreso durante la sesión conjunta de la Comisión de Transporte y la Comisión de Defensa Nacional, donde se discute el proyecto de ley contra la extorsión y el sicariato en el transporte.

El titular de Justicia, Walter Martínez, señaló que una de las primeras medidas sería la creación de una guía de actuación inmediata, destinada a que la población conozca dónde acudir, qué denunciar y los plazos de investigación en casos de extorsión. Además, anunció la implementación de apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.

Otra propuesta clave consiste en la creación de un banco de voces de internos de los penales del país, que permitirá identificar a los responsables de extorsión. Esta iniciativa sería coordinada por el INPE, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

ROCHABUSES Y TANQUETAS

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó la adquisición de 44 rochabuses y 56 tanquetas, en respuesta a las recientes movilizaciones sociales que dejaron un fallecido y decenas de heridos, y que generaron cuestionamientos sobre los protocolos policiales durante las protestas.