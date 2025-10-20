Keiko Fujimori descarta denunciar a fiscales del caso "Cócteles": "He tomado esa decisión"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa legal para dejar sin efecto el juicio en su contra por el caso "Cócteles".

En declaraciones a la prensa, la también excandidata presidencial señaló que, tras una previa evaluación, decidió no presentar denuncias contra los fiscales que llevaron el caso en su contra por presunto lavado de activos y organización criminal, sin embargo, no descartó que su partido político inicie acciones legales a nombre de los demás implicados.

"Sobre si es que yo voy a denunciar a los fiscales, yo no. Yo he tomado esa decisión personalmente, el partido político lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo", dijo.

¿POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA?

Por otra parte, Fujimori Higuchi indicó que "en pocos días" decidirá su postulará una vez más a la Presidencia por el partido naranja en las Elecciones Generales del 2026: "Haré el anuncio correspondiente", sostuvo.