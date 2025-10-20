Jaime Quito anuncia que no dará voto de confianza a Gabinete Álvarez: "Es el continuismo de Dina Boluarte"

El Gabinete Ministerial encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentará este miércoles 22 a las 4 de la tarde ante el Pleno del Congreso de la República para exponer la política general de Gobierno y solicitar el voto de confianza.

Durante la sesión, se espera que el premier detalle las principales estrategias del Ejecutivo, especialmente las relacionadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana, uno de los temas que más preocupa a la población.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

El congresista José Williams Zapata, de la bancada Avanza País, manifestó que espera escuchar propuestas claras y concretas sobre este tema: “Me gustaría escuchar soluciones al problema de seguridad, medidas efectivas, fáciles de comprender y con resultados visibles en poco tiempo. Esa debe ser la tarea más importante”, indicó.

Sin embargo, no todos los parlamentarios respaldarían al nuevo gabinete. El legislador Jaime Quito, de la bancada socialista, adelantó que no otorgará el voto de confianza, al considerar que este gobierno representa un continuismo del anterior. “Es el mismo grupo que sostuvo a Dina Boluarte. Vamos a ver más incapacidad y ninguna solución a los problemas. No merece el voto de confianza”, expresó.