Fiscal Rafael Vela sobre fallo del TC en caso Cócteles: "Es un ataque directo al sistema de justicia"

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el caso Cócteles, la investigación que la Fiscalía seguía contra Keiko Fujimori por presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Con esta resolución, uno de los casos más emblemáticos del Equipo Especial Lava Jato, por el cual la lideresa de Fuerza Popular fue enviada dos veces a prisión preventiva, queda archivado.

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, calificó la decisión como “un ataque directo al sistema de justicia”, asegurando que el fallo responde a intereses políticos de investigados por corrupción. “Es un ataque contra la independencia judicial. El Tribunal Constitucional fue elegido con votos de grupos políticos que hoy son objeto de investigación. Esta decisión genera impunidad”, advirtió Vela.

El fiscal Vela advirtió, además, que el fallo podría tener un impacto en otras investigaciones por corrupción, como los casos de Susana Villarán, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. “Los abogados defensores usarán este precedente para buscar impunidad en otros procesos. No se limitarán al caso Fujimori”, señaló.

¿TC EXCEDIÓ EN SUS COMPETENCIAS?

Sin embargo, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado cuestionó el fallo y sostuvo que el TC excedió sus competencias, interviniendo en asuntos que correspondían únicamente a la Corte Suprema. “El Tribunal Constitucional carece de competencia en este caso. Se ha convertido en una instancia superior a la Corte Suprema, cuando la libertad de Fujimori no estaba en riesgo”, afirmó Maldonado.