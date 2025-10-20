Acción Popular: Partido de la lampa tendría hasta 4 precandidatos para las Elecciones 2026

El partido político Acción Popular tendría hasta cuatro listas de precandidatos que buscan representar a la agrupación en las próximas Elecciones Generales que se llevarán a cabo en abril del 2026.

Uno de los precandidatos confirmados es el excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, quien en más de una ocasión expresó su deseo de participar en los próximos comicios por Acción Popular.

La segunda lista estaría encabezada por Julio Chávez, actual presidente de Acción Popular. El actual actual congresista y vocero de AP, Edwin Martínez, también sería un precandidato. El cuarto y último precandidato sería Alfredo Barnechea, quien ya representó al partido en las elecciones del 2016.

ELECCIONES PRIMARIAS

Cabe precisar que del 30 de noviembre al 7 de diciembre se van a llevar a cabo las elecciones primarias en los partidos políticos, con el fin de elegir a sus listas oficiales para la Presidencia y el Congreso.