Fernando Rospigliosi llama "terruco" a artista fallecido durante marcha de la "Generación Z"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, brindó una conferencia de prensa este lunes, en donde se pronunció sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años quien falleció durante la última marcha de la "Generación Z".

Como se recuerda, Ruiz Sáenz, quien era un artista urbano más conocido como "Trvko", perdió la vida la noche del último miércoles 15 de octubre, cuando un suboficial de tercera le disparó en al tórax.

LO LLAMÓ "TERRUCO"

Durante su intervención, Rospigliosi desató polémica al asegurar que Ruiz Sáenz se hacía llamar "terruco" en la escena musical y pese a que varios de los reporteros presentes le hicieron saber su error, el legislador de Fuerza Popular se negó a rectificarse.

"Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar 'terruco', es muy lamentable que haya habido una muerte, no debería haber muertes, pero el atacar a la Policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras es un delito que no debe quedar impune. En este momento, la mayoría de los que han sido atacantes de la Policía están libres, eso no debería ocurrir", sostuvo.